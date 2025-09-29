Взрывы в Киеве: вблизи центра столицы фиксируют вражеские БпЛА
Мощные взрывы в Киеве прогремели вечером в понедельник, 29 сентября, когда был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения дронов.
Взрывы в Киеве 29 сентября — какие последствия
Информацию о том, что в Киеве прогремели взрывы 29 сентября, подтвердил городской глава столицы Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве работали силы противовоздушной обороны (ПВО), а вражеские БпЛА фиксировались вблизи центра города.
В Киевской городской военной администрации подтвердили, что воздушная тревога в столице объявлялась из-за угрозы применения вражеских дронов.
Тогда силы ПВО пытались ликвидировать угрозу в небе над Киевом, поэтому местные жители и гости столицы могли слышать взрывы.
Днем ранее, 28 сентября, Россия нанесла массированный удар по Киеву с помощью дронов и крылатых ракет, в результате чего были разрушения и повреждения в нескольких районах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 314-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.