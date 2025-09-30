Керівнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій на закупівлі ліжок для військових частин Дніпропетровської області, оголошено нову підозру.

Махінації із закупівлею ліжок для військових на 14 млн грн: що відомо

У ДБР нагадали, що цей чиновник у 2023 році вже організував тендер на придбання 5 тис. двоярусних ліжок на суму 28 млн грн.

Ринкова вартість цих ліжок становила близько 18 млн грн, тобто, за висновками експертів, переплата перевищила 9,5 млн грн.

Матеріали щодо цього епізоду вже скеровано до суду, а фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 2 млн грн.

Проте слідчі Бюро викрили ще одну подібну оборудку. За два місяці після першого тендеру чиновник підписав нову угоду з тією ж фірмою на постачання додаткових 2 тис. ліжок. Переплата цього разу сягнула майже 4 млн грн.

Йому оголошено ще одну підозру за недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

Буде заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Джерело : ДБР

