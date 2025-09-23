Працівники Державного бюро розслідувань викрили командира військової частини з Рівного, який долучив підлеглих до будівництва свого будинку.

Слідство встановило, що офіцер понад півтора року використовував працю трьох військових (двох водіїв та електрика) для ремонтних робіт у своєму домі на Львівщині.

На папері підлеглі залишалися в частині, тому держава продовжувала виплачувати їм гроші. Тож з бюджету військової частини було витрачено понад 1,3 млн грн.

Зараз дивляться

17 вересня 2025 року, під час обшуків на місці будівництва, правоохоронці виявили двох військових, які виконували ремонтні роботи.

Наразі вони повернулися до безпосередніх службових обов’язків, а ще один “будівельник” з липня вже служить у Сумській області.

Крім того, було знайдено грамоти, які командир виписував своїм підлеглим за сумлінну службу, хоча насправді це були особисті доручення.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені групою осіб у воєнний час.

Наразі затриманий перебуває під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,3 млн грн. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Джерело : ДБР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.