Руководителю Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, причастному к масштабным махинациям на закупке кроватей для воинских частей Днепропетровской области, объявлено новое подозрение.

Махинации с закупкой кроватей для военных на 14 млн грн: что известно

В ГБР напомнили, что этот чиновник в 2023 году уже организовал тендер на приобретение 5 тыс. двухъярусных кроватей на сумму 28 млн грн.

Рыночная стоимость этих кроватей составляла около 18 млн грн, то есть, по заключению экспертов, переплата превысила 9,5 млн грн.

Материалы по этому эпизоду уже направлены в суд, а фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 2 млн грн.

Однако следователи Бюро раскрыли еще одну подобную махинацию. Через два месяца после первого тендера чиновник подписал новое соглашение с той же фирмой на поставку дополнительных 2 тыс. кроватей. Переплата на этот раз достигла почти 4 млн грн.

Ему объявлено еще одно подозрение за халатное отношение к службе военнослужащего в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

Будет заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Источник : ГБР

