Вибухи у Харкові почали лунати о 15:25. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про щонайменше п’ять прильотів ворожих дронів по місту.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Харкові сьогодні, 30 вересня: що відомо

За словами Ігоря Терехова, у Київському районі російський ударний дрон влучив у землю. Наразі – без постраждалих та руйнувань.

Зараз дивляться

О 16:11 та 16:13 пролунало ще два вибухи у Харкові. Попередньо, так само у Київському районі.

О 16:15 та 16:18 міський голова повідомив про ще два вибухи.

За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, зафіксовано приліт БпЛА типу Шахед. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Водночас із вибухами у Харкові чути вибухи й у Дніпрі, Сумах й Сумській області. На Сумщині ворожий удар відбувся по критичній інфраструктурі, через що у Конотопі, Шостці та районах не буде світла.

23 вересня пролунали вибухи у Харкові – місто перебувало під масованою атакою Шахедів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.