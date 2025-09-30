У вівторок, 30 вересня, Одесу накрили сильні зливи – за добу у місті випала півторамісячна норма дощів. Через негоду вдень зупинив роботу весь міський електротранспорт.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Негода в Одесі: які наслідки

 – Наразі в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів, – написав він у Telegram.

За словами мера, до ліквідації наслідків стихії залучені комунальні служби, добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.

Вони відкачують воду з підтоплених підвалів, допомагають витягувати транспорт із затоплених ділянок та контролюють роботу об’єктів критичної інфраструктури.

Труханов уточнив, що у зв’язку з погіршенням погодних умов увесь громадський електротранспорт у місті припинив рух о 17:30.

У районах із підтопленням також обмежено проїзд легкових автомобілів. Якщо ж ситуація стане ще серйознішою, в Одесі готові оперативно розгорнути пункти незламності.

Ситуація в області складна

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що через негоду в області залишаються без електропостачання 23,7 тис. абонентів.

Енергетики закликають громадян не наближатися до пошкоджених ліній електропередач.

До ліквідації наслідків стихії в області залучено понад 500 осіб: працівники комунальних служб, енергетики та підрозділи ДСНС.

Станом на 21:00 рятувальники ДСНС врятували 231 людину та евакуювали з води 46 транспортних засобів, серед яких три машини швидкої допомоги.

Синоптики попереджають, що найближча доба для Одеси та області також буде складною через нові інтенсивні опади.

Фото: Геннадій Труханов

