Негода на Одещині: зупинено електротранспорт, понад 20 тис. людей без світла
У вівторок, 30 вересня, Одесу накрили сильні зливи – за добу у місті випала півторамісячна норма дощів. Через негоду вдень зупинив роботу весь міський електротранспорт.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Негода в Одесі: які наслідки
– Наразі в Одесі вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів, – написав він у Telegram.
За словами мера, до ліквідації наслідків стихії залучені комунальні служби, добровольці цивільного захисту та рятувальники ДСНС.
Вони відкачують воду з підтоплених підвалів, допомагають витягувати транспорт із затоплених ділянок та контролюють роботу об’єктів критичної інфраструктури.
Труханов уточнив, що у зв’язку з погіршенням погодних умов увесь громадський електротранспорт у місті припинив рух о 17:30.
У районах із підтопленням також обмежено проїзд легкових автомобілів. Якщо ж ситуація стане ще серйознішою, в Одесі готові оперативно розгорнути пункти незламності.
Ситуація в області складна
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що через негоду в області залишаються без електропостачання 23,7 тис. абонентів.
Енергетики закликають громадян не наближатися до пошкоджених ліній електропередач.
До ліквідації наслідків стихії в області залучено понад 500 осіб: працівники комунальних служб, енергетики та підрозділи ДСНС.
Станом на 21:00 рятувальники ДСНС врятували 231 людину та евакуювали з води 46 транспортних засобів, серед яких три машини швидкої допомоги.
Синоптики попереджають, що найближча доба для Одеси та області також буде складною через нові інтенсивні опади.
Фото: Геннадій Труханов