Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

СБУ затримала посадовця Мін’юсту

За даними слідства, посадовець пропонував ухилянтам допомогу у знятті з військового обліку на підставі підроблених медичних висновків про “погане” здоров’я.

Також він обіцяв клієнтам, що за потреби він може вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.

Вартість таких “послуг” становила $20 тис. Для реалізації схеми посадовець використовував особисті зв’язки у столичних медзакладах та військкоматах.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність посадовця і затримали його “на гарячому” під час отримання частини хабаря за “списання” ухилянта з обліку.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за кількома статтями КК України:

ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114- 1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Триває розслідування, аби встановити всіх причетних та обставини злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Реакція Мін’юсту

Міністерство юстиції відреагувало на затримання посадовця відомства, зазначивши, що засуджує будь-які прояви корупції та протиправні дії, що підривають обороноздатність нашої держави.

– Ми дотримуємося принципу нульової толерантності до подібних дій, – йдеться у заяві відомства.

У Мін’юсті наголосили, що посадовець не використовував своє службове становище для організації схеми, а діяв через особисті зв’язки поза межами службових повноважень.

Водночас міністерство співпрацює з правоохоронцями та пообіцяло всебічне сприяння у проведенні прозорого розслідування.

