Служба безпеки запобігла вивезенню з України критично важливого комплектування до корабельних артилерійських установок Сил оборони України.

Намагався продати РФ комплектування для артилерії: що відомо

Як розповіли в СБУ, йдеться про артсистеми різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М на суму майже $1,5 млн.

– Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів і крилатих ракет, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до угоди причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни.

Зараз дивляться

Для прихованого вивезення зброї він помістив її в спеціальні контейнери, які зовні мали вигляд бойлерів для підігріву води.

Щоб замаскувати угоду, зловмисник планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства в країни ЄС і Південно-Східної Азії, а звідти – в країну-агресора.

Для цього він уклав фіктивні договори з підконтрольними іноземними компаніями.

Співробітники СБУ викрили ділка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції та затримали його.

Під час обшуків на його складах і в офісах вилучено:

артилерійські установки в спеціально виготовлених контейнерах;

додаткове комплектування до військових катерів;

договори з іноземними підприємствами.

Вилучене озброєння буде передано для потреб Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 14 , ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (підготовка до контрабанди зброї, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.