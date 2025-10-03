Вибухи у Дніпрі та області сьогодні вночі були наслідком ракетно-дронової атаки РФ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи у Дніпрі сьогодні вночі: що відомо

Поки вночі 3 жовтня лунали вибухи у Дніпрі, оборонці неба ліквідовували ворожі повітряні цілі.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити над територією області 13 дронів та дві ракети.

Попри це, після вибухів у Дніпрі сьогодні вночі сталися займання.

Ще вранці рятувальники приборкували вогонь.

Крім того, в одному із селищ Дніпровського району пошкоджено чотири приватні будинки.

Зафіксовані руйнування й в інших районах.

Так, у Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п’ятиповерхівка. У будинку вибиті вікна.

У Межівській громаді, по якій росіяни поцілили вранці 3 жовтня, загорілася оселя місцевих жителів.

Неспокійно також було на Нікопольщині.

По Марганецькій громаді армія РФ вдарила FPV-дроном, гатила і з важкої артилерії.

Наслідки цієї атаки наразі з’ясовуються.

За уточненою інформацією, під час цих атак люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

