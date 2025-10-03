Вибухи у Дніпрі: РФ атакувала регіон дронами та ракетами, сталися пожежі
Вибухи у Дніпрі та області сьогодні вночі були наслідком ракетно-дронової атаки РФ.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Вибухи у Дніпрі сьогодні вночі: що відомо
Поки вночі 3 жовтня лунали вибухи у Дніпрі, оборонці неба ліквідовували ворожі повітряні цілі.
Силам протиповітряної оборони вдалося знищити над територією області 13 дронів та дві ракети.
Попри це, після вибухів у Дніпрі сьогодні вночі сталися займання.
Ще вранці рятувальники приборкували вогонь.
Крім того, в одному із селищ Дніпровського району пошкоджено чотири приватні будинки.
Зафіксовані руйнування й в інших районах.
Так, у Шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п’ятиповерхівка. У будинку вибиті вікна.
У Межівській громаді, по якій росіяни поцілили вранці 3 жовтня, загорілася оселя місцевих жителів.
Неспокійно також було на Нікопольщині.
По Марганецькій громаді армія РФ вдарила FPV-дроном, гатила і з важкої артилерії.
Наслідки цієї атаки наразі з’ясовуються.
За уточненою інформацією, під час цих атак люди не постраждали.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.
Фото: Сергій Лисак