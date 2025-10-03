Протягом ночі та ранку 3 жовтня в Україні та світі сталося кілька важливих подій.

У Чернігівській області місто Ніжин залишилося без світла, воду подають за графіком, а школи переходять на дистанційне навчання. У США президент Дональд Трамп заявив про можливі масові скорочення тисяч федеральних службовців через шатдаун.

Тим часом у Росії пролунали вибухи на хімзаводі Азот у Пермському краї. Також 2 жовтня Київ зазнав атаки ударними дронами.

Зараз дивляться

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 3 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Києві

Ввечері 2 жовтня пролунали вибухи у Києві.

Російські війська атакували місто ударними дронами Shahed.

За його словами мера Києва Віталія Кличко, на лівому березі міста працювали сили протиповітряної оборони.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі безпілотники на Київщині та попередили про їх рух у напрямку Києва.

Ніжин без світла

Місто Ніжин у Чернігівській області повністю залишилося без електропостачання.

Воду подаватимуть двічі на день – з 06:00 до 08:00 та з 18:00 до 21:00. У міськраді закликали жителів робити запаси.

Мер Олександр Кодола повідомив, що всі навчальні заклади переходять на дистанційний формат з 6 жовтня.

У місті працюють вісім Пунктів незламності, критична інфраструктура підключена до генераторів.

Трамп планує масові звільнення держслужбовців

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість скорочення тисяч федеральних робочих місць на тлі урядового шатдауну, який триває другий день.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, скорочення можуть бути як тимчасовими, так і постійними.

Білий дім звинувачує демократів у блокуванні бюджету й використовує загрозу звільнень як важіль тиску.

Бюджетне управління Конгресу оцінює, що близько 750 тис. держслужбовців відправлені у відпустку, що коштує $400 млн щодня.

Вибухи на заводі Азот у Росії

2 жовтня у місті Березники Пермського краю РФ пролунали вибухи на території хімзаводу Азот.

У компанії заявили, що стався короткочасний збій технологічного процесу, постраждалих немає.

Однак місцеві ЗМІ повідомляли про потужні вибухи й можливе ураження обладнання.

Азот є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та випускає продукцію подвійного призначення – від сільського господарства до компонентів для вибухівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 318-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.