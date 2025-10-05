5 людей загинули, ще 10 постраждали – Зеленський про нічну атаку на Україну
П’ятеро людей загинули та близько десяти дістали поранення під час нічної атаки на Україну 5 жовтня.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський про атаку на Україну 5 жовтня
За словами глави держави, під час нічної атаки на Україну росіяни застосували понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.
Окупанти били крилатими ракетами, Шахедами, а також Кинджалами.
Під прицілом опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.
Станом на зараз відомо про близько 10 постраждалих та п’ятеро загиблих.
На місцях тривають рятувальні й відновлювальні роботи.
Зеленський наголосив, що росіяни знову били по інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.
— Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор, – заявив він.
Президент України зауважив, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії.
За його словами, Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.