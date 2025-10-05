П’ятеро людей загинули та близько десяти дістали поранення під час нічної атаки на Україну 5 жовтня.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаку на Україну 5 жовтня

За словами глави держави, під час нічної атаки на Україну росіяни застосували понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів.

Зараз дивляться

Окупанти били крилатими ракетами, Шахедами, а також Кинджалами.

Під прицілом опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Станом на зараз відомо про близько 10 постраждалих та п’ятеро загиблих.

На місцях тривають рятувальні й відновлювальні роботи.

Зеленський наголосив, що росіяни знову били по інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

— Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор, – заявив він.

Президент України зауважив, що одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії.

За його словами, Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.