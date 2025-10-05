Чоловік та двоє дітей загинули під час пожежі в селі Проців Бориспільського району Київської області.

Про це вранці 5 жовтня повідомили у пресслужбі ДСНС.

Пожежа в селі Проців 5 жовтня: що відомо

Інформацію про пожежу в селі Проців Вороньківської територіальної громади надійшла до рятувальників о 02:42 5 жовтня.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок.

Сусіди повідомили, що всередині можуть перебувати діти.

Під час ліквідації пожежі в селі Проців 5 жовтня було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 року народження та чоловіка 1988 року народження.

Займання ліквідували близько шостої ранку.

Наразі причини пожежі в селі Проців встановлюється.

Правоохоронці та рятувальники з’ясовують обставини трагедії, яка забрала життя трьох людей, серед яких – двоє малолітніх дітей.

