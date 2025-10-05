Пожежа в селі Проців на Київщині: у будинку знайшли тіла двох дітей та чоловіка
Чоловік та двоє дітей загинули під час пожежі в селі Проців Бориспільського району Київської області.
Про це вранці 5 жовтня повідомили у пресслужбі ДСНС.
Пожежа в селі Проців 5 жовтня: що відомо
Інформацію про пожежу в селі Проців Вороньківської територіальної громади надійшла до рятувальників о 02:42 5 жовтня.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок.
Сусіди повідомили, що всередині можуть перебувати діти.
Під час ліквідації пожежі в селі Проців 5 жовтня було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 року народження та чоловіка 1988 року народження.
Займання ліквідували близько шостої ранку.
Наразі причини пожежі в селі Проців встановлюється.
Правоохоронці та рятувальники з’ясовують обставини трагедії, яка забрала життя трьох людей, серед яких – двоє малолітніх дітей.