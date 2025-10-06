Велика Британія “надзвичайно серйозно” ставиться до питань експорту зброї до Росії.

На цьому після заяви президента України Володимира Зеленського наголосили в уряді країни.

Про це пише Sky News.

Деталі британських компаній в дронах РФ – відповідь Зеленському

Велика Британія наполягає, що докладає значних зусиль, аби зупинити британські компанії, які експортують до Росії компоненти до зброї.

Представник уряду з Даунінг-стріт, 10 (адреса офіційної резиденції прем’єр-міністра, – Ред.) зазначив, що повідомлення про такий експорт сприймаються “надзвичайно серйозно”.

Ця заява була зроблена після того, як Зеленський назвав серед постачальників деталей, які містилися у російських дронах під час обстрілу 5 жовтня, і британські компанії.

– Ми заборонили експорт тисяч товарів до Росії, включно з усіма предметами, що використовуються на полі бою, про які нам повідомляла Україна. Разом із нашими міжнародними партнерами ми запровадили найжорсткіший пакет санкцій, який будь-коли накладався на велику економіку, – заявив речник.

Він додав, що будь-який бізнес, викритий у таких порушеннях, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності або сплати великих фінансових штрафів.

Раніше Зеленський заявив, що під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва.

Ці компоненти були вироблені компаніями із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

