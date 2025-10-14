Зранку 14 жовтня Росія прицільно обстріляла автомобілі гуманітарної місії ООН у Херсонській області. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Обстріл місії ООН на Херсонщині: що відомо

За словами Прокудіна, окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН у Білозерській громаді.

– Чотири білі автівки з маркуванням – не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям. Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений. Дві змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав, – розповів очільник ОВА. 

Він зауважив, що “друга армія” світу перемогла кілька тонн “гуманітарки”, що вкотре доводить використання ними терористичних методів.

Обстріл гуманітарної місії ООН на Херсонщині 14 жовтня 2025 – що відомо Фото 1

Сибіга про обстріл місії ООН на Херсонщині

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію, наголосив, що обстріляні вантажівки перевозили їжу для людей, які цього потребують, і були чітко позначені емблемами ООН. 

– Ще одне жорстоке порушення міжнародного права, яке демонструє повну зневагу Росії до життя цивільних і до її міжнародних зобов’язань, – сказав міністр.

Він закликав держави-члени ООН рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора. 

Джерело: Олександр Прокудін, МЗС

Фото: Олександр Прокудін, МЗС

