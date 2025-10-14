Зранку 14 жовтня Росія прицільно обстріляла автомобілі гуманітарної місії ООН у Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Обстріл місії ООН на Херсонщині: що відомо

За словами Прокудіна, окупанти прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН у Білозерській громаді.

– Чотири білі автівки з маркуванням – не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям. Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений. Дві змогли вирватися з-під ударів. Лише дивом ніхто не постраждав, – розповів очільник ОВА.

Він зауважив, що “друга армія” світу перемогла кілька тонн “гуманітарки”, що вкотре доводить використання ними терористичних методів.

Сибіга про обстріл місії ООН на Херсонщині

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію, наголосив, що обстріляні вантажівки перевозили їжу для людей, які цього потребують, і були чітко позначені емблемами ООН.

– Ще одне жорстоке порушення міжнародного права, яке демонструє повну зневагу Росії до життя цивільних і до її міжнародних зобов’язань, – сказав міністр.

Він закликав держави-члени ООН рішуче засудити чергову атаку на гуманітарних працівників та посилити тиск на агресора.

Джерело: Олександр Прокудін, МЗС

Фото: Олександр Прокудін, МЗС

