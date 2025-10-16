На ранок 16 жовтня Росія атакувала Україну ракетами Кинджал – вибухи чули у Харкові, Кропивницькому, Полтаві. Також вибухи лунали у Чернігові через ударні дрони.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче перейти у наступ і закликав диктатора Володимира Путіна перестати вбивати українців та росіян.

Відбулася 31-ша зустрічі Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 16 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

РФ атакувала Україну ракетами

Зранку 16 жовтня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети Кинджал.

Звуки вибухів чули у Полтаві, Харкові та Кропивницькому. Також в Ізюмі на Харківщині зафіксовано серію потужних детонацій, імовірно внаслідок ракетного обстрілу.

Після відбою загрози через МіГ-31К для низки областей зберігається небезпека через ударні безпілотники. Ймовірно, вони стали причиною звуків вибухів у Чернігові.

Трамп закликав Путіна перестати вбивати

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче перейти у наступ на фронті.

Він додав, що планує обговорити це з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі 17 жовтня.

Також Трамп закликав диктатора Володимира Путіна припинити агресію та вбивства українців і росіян, наголосивши, що Росія вже втратила близько 1,5 млн людей.

Відбулося засідання Рамштайну-31

Відбулася 31-ша зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Україна підписала меморандуми з Німеччиною про зміцнення оборонної співпраці та з країнами Північнобалтійської ініціативи щодо навчання і оснащення українських військових у Польщі.

Партнери погодили нові пакети допомоги: Німеччина виділить $2 млрд на системи ППО, Данія — $171 млн на підтримку флоту, Нідерланди – €90 млн на дрони, а ще низка країн долучиться до фінансування програми PURL.

