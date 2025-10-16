Події ночі 16 жовтня: РФ атакувала Україну Кинджалами, нові рішення на Рамштайні
На ранок 16 жовтня Росія атакувала Україну ракетами Кинджал – вибухи чули у Харкові, Кропивницькому, Полтаві. Також вибухи лунали у Чернігові через ударні дрони.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче перейти у наступ і закликав диктатора Володимира Путіна перестати вбивати українців та росіян.
Відбулася 31-ша зустрічі Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 16 жовтня – у добірці Фактів ICTV.
- РФ атакувала Україну ракетами
- Трамп закликав Путіна перестати вбивати
- Відбулося засідання Рамштайну-31
РФ атакувала Україну ракетами
Зранку 16 жовтня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети Кинджал.
Звуки вибухів чули у Полтаві, Харкові та Кропивницькому. Також в Ізюмі на Харківщині зафіксовано серію потужних детонацій, імовірно внаслідок ракетного обстрілу.
Після відбою загрози через МіГ-31К для низки областей зберігається небезпека через ударні безпілотники. Ймовірно, вони стали причиною звуків вибухів у Чернігові.
Трамп закликав Путіна перестати вбивати
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хоче перейти у наступ на фронті.
Він додав, що планує обговорити це з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі 17 жовтня.
Також Трамп закликав диктатора Володимира Путіна припинити агресію та вбивства українців і росіян, наголосивши, що Росія вже втратила близько 1,5 млн людей.
Відбулося засідання Рамштайну-31
Відбулася 31-ша зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Україна підписала меморандуми з Німеччиною про зміцнення оборонної співпраці та з країнами Північнобалтійської ініціативи щодо навчання і оснащення українських військових у Польщі.
Партнери погодили нові пакети допомоги: Німеччина виділить $2 млрд на системи ППО, Данія — $171 млн на підтримку флоту, Нідерланди – €90 млн на дрони, а ще низка країн долучиться до фінансування програми PURL.