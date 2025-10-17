На Одещині неподалік села Сухий Лиман вантажівка увігналася у блокпост. Загинули двоє військовослужбовців віком 34 та 36 років.

ДТП біля селища Сухий Лиман

ДТП сталася сьогодні, 17 жовтня, близько сьомої години ранку.

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військових, які перебували біля пересувного блокпоста.

За словами керманича, він не помітив людей на дорозі.

На жаль, один із постраждалих загинув на місці події, а другий помер у кареті швидкої під час транспортування до лікарні.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезим.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини трагедії.

Вирішується питання щодо внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань та можливого затримання водія у процесуальному порядку.

Поліція попереджає, що на цій ділянці дороги наразі ускладнено рух транспорту, та закликає водіїв бути уважними й суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

