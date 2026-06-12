РФ масовано атакувала Шосткинську громаду: є загибла та важкопоранена
Уночі проти 12 червня РФ масовано атакувала Шосткинську громаду Сумської області ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Атака на Шосткинську громаду 12 червня: що відомо
За попередніми даними, російські війська атакували один з об’єктів цивільної інфраструктури в Шосткинській громаді. Також значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля.
Унаслідок атаки на Шосткинську громаду сьогодні, 12 червня, загинула 44-річна жінка.
Ще одна 33-річна жінка дістала важкі травми. Постраждалій надають необхідну медичну допомогу.
Наразі всі обставини атаки на Шосткинську громаду 12 травня та масштаби руйнувань уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сумська ОВА