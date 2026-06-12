Уночі проти 12 червня РФ масовано атакувала Шосткинську громаду Сумської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Шосткинську громаду 12 червня: що відомо

За попередніми даними, російські війська атакували один з об’єктів цивільної інфраструктури в Шосткинській громаді. Також значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля.

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Унаслідок атаки на Шосткинську громаду сьогодні, 12 червня, загинула 44-річна жінка.

Ще одна 33-річна жінка дістала важкі травми. Постраждалій надають необхідну медичну допомогу.

Наразі всі обставини атаки на Шосткинську громаду 12 травня та масштаби руйнувань уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 570-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сумська ОВА

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