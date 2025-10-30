У четвер, 30 жовтня, у Вінниці та області були запроваджені заходи обмеження подачі електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі АТ Вінницяобленерго.

Відключення світла у Вінниці та області 30 жовтня: що відомо

Унаслідок ракетно-дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України в усіх регіонах діють заходи обмеження електроенергії.

– Щодо Вінниччини, за розпорядженням НЕК Укренерго отримано завдання по Вінницяобленерго на застосування в області та місті Вінниці 30 жовтня 2025 року графіків обмеження потужності, – йдеться у повідомленні Вінницяобленерго.

Графіки діють з 08:00 до окремого розпорядження. Також передбачені графіки погодинних вимкнень (ГПВ) з 08:00 до 10:00, з 10:00 до 14:00 та з 14:00 до 19:00.

Дізнатися про заплановані відключення можна кількома способами:

у чат-боті Viber;

у розділі Онлайн графік погодинних відключень на сайті компанії, де доступний пошук за адресою, ЕІС-кодом або особовим рахунком;

в особистому кабінеті на сайті Вінницяобленерго;

у розділі Графік погодинних відключень, де опубліковано орієнтовний ГПВ та інформацію щодо черг відключень.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що енергетики продовжують активно відновлювати пошкоджені об’єкти після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергосистему країни.

За його словами, найбільше постраждали населені пункти на Вінниччині – понад 400.

У Дніпропетровській області без світла залишилися 125 населених пунктів, у Запорізькій – 148, також зафіксовані пошкодження на Львівщині.

