У четвер, 30 жовтня, у Вінниці та області були запроваджені заходи обмеження подачі електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі АТ Вінницяобленерго.

Відключення світла у Вінниці та області 30 жовтня: що відомо

Унаслідок ракетно-дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України в усіх регіонах діють заходи обмеження електроенергії.

 – Щодо Вінниччини, за розпорядженням НЕК Укренерго отримано завдання по Вінницяобленерго на застосування в області та місті Вінниці 30 жовтня 2025 року графіків обмеження потужності, – йдеться у повідомленні Вінницяобленерго.

Графіки діють з 08:00 до окремого розпорядження. Також передбачені графіки погодинних вимкнень (ГПВ) з 08:00 до 10:00, з 10:00 до 14:00 та з 14:00 до 19:00.

Дізнатися про заплановані відключення можна кількома способами:

Нагадаємо, заступник міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що енергетики продовжують активно відновлювати пошкоджені об’єкти після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії на енергосистему країни.

За його словами, найбільше постраждали населені пункти на Вінниччині – понад 400.

У Дніпропетровській області без світла залишилися 125 населених пунктів, у Запорізькій – 148, також зафіксовані пошкодження на Львівщині.

Як економити електроенергію

