Відключення світла у Хмельницькому і області: які графіки застосовуються
У четвер, 30 жовтня у Хмельницькому та області діятиме графік погодинних відключень.
Про це повідомили у Хмельницькобленерго.
Відключення світла у Хмельницькому та області: що відомо
Згідно із розпорядженням НЕК Укренерго 30 жовтня 2025 року на Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень:
- з 15:00 до 16:00 – 3 черга (підчерги 3.1., 3.2.);
- з 16:00 до 19:00 – одночасно дві черги – 3 (підчерги 3.1., 3.2.) та 4 (підчерги 4.1., 4.2.);
- з 19:00 до 22:00 – 5 черга (підчерги 5.1., 5.2.).
Дізнатися час відновлення розподілу електроенергії можна, скориставшись чат-ботами Viber, Telegram або розділами Відключення за адресою та Актуальні відключення.
Отримати інформацію про відключення світла та відновлення електропостачання також можна у сервісі Перевірити чергу та чат ботах.
Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Необхідно стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах АТ Хмельницькобленерго:
Instagram та Facebook сторінках.
Нагадаємо, внаслідок масованої комбінованої атаки на енергетичну інфраструктуру зранку були введені аварійні відключення електроенергії.
В 15:00 в Укренерго повідомили про вимушене повернення до графіків погодинних відключень у всіх регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі.
Відключення триватимуть з 15:00 до 22:00. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.