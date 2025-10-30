В Виннице и области действуют графики отключения электроэнергии
В четверг, 30 октября, в Виннице и области были введены меры по ограничению подачи электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе Винницаоблэнерго.
Отключение света в Виннице и области 30 октября: что известно
В результате ракетно-дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру Украины во всех регионах действуют меры по ограничению электроэнергии.
— Что касается Винницкой области, по распоряжению НЭК Укрэнерго получено задание по АО Винницаоблэнерго на применение в области и городе Виннице 30 октября 2025 года графиков ограничения мощности, — говорится в сообщении Винницаоблэнерго.
Графики действуют с 08:00 до отдельного распоряжения. Также предусмотрены графики почасовых отключений (ГПВ) с 08:00 до 10:00, с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00.
Узнать о запланированных отключениях можно несколькими способами:
- в чат-боте Viber;
- в разделе Онлайн график почасовых отключений на сайте компании, где доступен поиск по адресу, ЕИС-коду или лицевому счету;
- в личном кабинете на сайте Винницаоблэнерго;
- в разделе График почасовых отключений, где опубликован ориентировочный ГПВ и информация о очередях отключений.
Напомним, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что энергетики продолжают активно восстанавливать поврежденные объекты после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России на энергосистему страны.
По его словам, больше всего пострадали населенные пункты в Винницкой области – более 400.
В Днепропетровской области без света остались 125 населенных пунктов, в Запорожской – 148, также зафиксированы повреждения во Львовской области.