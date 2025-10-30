В четверг, 30 октября, в Виннице и области были введены меры по ограничению подачи электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницаоблэнерго.

Отключение света в Виннице и области 30 октября: что известно

В результате ракетно-дроновой атаки врага на энергетическую инфраструктуру Украины во всех регионах действуют меры по ограничению электроэнергии.

— Что касается Винницкой области, по распоряжению НЭК Укрэнерго получено задание по АО Винницаоблэнерго на применение в области и городе Виннице 30 октября 2025 года графиков ограничения мощности, — говорится в сообщении Винницаоблэнерго.

Графики действуют с 08:00 до отдельного распоряжения. Также предусмотрены графики почасовых отключений (ГПВ) с 08:00 до 10:00, с 10:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00.

Узнать о запланированных отключениях можно несколькими способами:

в чат-боте Viber;

в разделе Онлайн график почасовых отключений на сайте компании, где доступен поиск по адресу, ЕИС-коду или лицевому счету;

в личном кабинете на сайте Винницаоблэнерго;

в разделе График почасовых отключений, где опубликован ориентировочный ГПВ и информация о очередях отключений.

Напомним, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что энергетики продолжают активно восстанавливать поврежденные объекты после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России на энергосистему страны.

По его словам, больше всего пострадали населенные пункты в Винницкой области – более 400.

В Днепропетровской области без света остались 125 населенных пунктов, в Запорожской – 148, также зафиксированы повреждения во Львовской области.

