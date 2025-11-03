Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного ворожого інформатора, який діяв на території Полтавської та Кіровоградської областей. Зловмисник стежив за військовими ешелонами, що рухалися до передової через центральні регіони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у своїх соціальних мережах.

СБУ затримала ворожого шпигуна

Фігурант встановив на одному з місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та можливістю віддаленого доступу для російських спецслужб.

Завдяки цьому окупанти могли в режимі реального часу відстежувати маршрути руху вантажних потягів ЗСУ та приблизно оцінювати кількість бронетехніки, яку транспортували до фронту.

Крім того, зловмисник намагався визначити розташування засобів протиповітряної оборони в центральних регіонах України. За вказівкою ворога він мав надіслати кураторові фотозвіт із геолокаціями.

За матеріалами справи, ці завдання виконував 18-річний мешканець Кременчуцького району, який потрапив у поле зору окупантів через Telegram-канали з пошуку “легких заробітків”.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність чоловіка та затримали за місцем проживання. Раніше Служба безпеки демонтувала шпигунське обладнання та вжила заходів для убезпечення локацій ЗСУ.

У фігуранта також вилучили телефон із доказами його роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років тюрми.

