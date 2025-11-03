Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного вражеского информатора, который действовал на территории Полтавской и Кировоградской областей. Злоумышленник следил за военными эшелонами, которые двигались к передовой через центральные регионы Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своих социальных сетях.

СБУ задержала вражеского шпиона

Фигурант установил на одном из местных перегонов Укрзализныци скрытую мини-камеру с дополнительным аккумулятором и возможностью удаленного доступа для российских спецслужб.

Благодаря этому оккупанты могли в режиме реального времени отслеживать маршруты движения грузовых поездов ВСУ и приблизительно оценивать количество бронетехники, которую транспортировали на фронт.

Кроме того, злоумышленник пытался определить расположение средств противовоздушной обороны в центральных регионах Украины. По указанию врага он должен был отправить куратору фотоотчет с геолокациями.

По материалам дела, эти задачи выполнял 18-летний житель Кременчугского района, который попал в поле зрения оккупантов через Telegram-каналы по поиску “легких заработков”.

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность мужчины и задержали по месту жительства. Ранее Служба безопасности демонтировала шпионское оборудование и приняла меры для обеспечения безопасности локаций ВСУ.

У фигуранта также изъяли телефон с доказательствами его работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

