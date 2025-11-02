Спецпризначенці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України провели серію точних ударів по позиціях російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомила пресслужба СБУ у своїх соціальних мережах.

СБУ завдала удару по ворожих складах та базах

– Спецпризначенці Альфа Служби безпеки України здійснили серію точних атак по позиціях противника на тимчасово окупованих територіях, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок операції було уражено місця скупчення техніки та особового складу противника, які використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Зараз дивляться

Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів FP-2 з бойовими зарядами 105 кг. В СБУ зазначили, що це забезпечило високу ефективність операції.

В СБУ додали, що й продовжать застосовувати всі наявні засоби для нейтралізації противника і наголосили, що знищення сил ворога буде здійснене в будь-якому місці.

Що відомо про FP-2

Безпілотник FP-2 є розробкою української компанії Fire Point.

Це ударний БПЛА класу middle strike, призначений для ураження прифронтових цілей і оснащений бойовою частиною близько 100 кг.

Видання Мілітарний зазначає, що FP-2 успадкував конструкцію далекобійного FP-1, але призначений для інших завдань: дальність польоту зменшена з 1 400 км до приблизно 200 км, натомість боєприпас збільшено до 105 кг.

Модель доступна в двох варіантах – з автономною системою наведення для ударів по статичних об’єктах і з можливістю ручного керування по радіоканалу для ураження рухомих цілей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.