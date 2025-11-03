Служба безпеки України заочно повідомила про підозру ще одному російському окупанту, який вирізав літеру “Z” на чолі полоненого українського захисника.

Підозра російському окупанту, який здійснював воєнні злочини

Як повідомили у СБУ, йдеться про Володимира Полуполтінних – командира створеного російськими окупантами 6-го окремого мотострілецького козачого полку так званої ЛНР, який входить до складу збройних формувань Південного військового округу Росії.

За інформацією слідства, 10 червня 2022 року російський командир віддав наказ підлеглим на катування українських захисників, які потрапили до полону під час боїв на східному фронті.

Зараз дивляться

У СБУ повідомили, що Полуполтінних особисто брав участь у тортурах. Відомо про випадок, коли під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру “Z”.

За даними української спецслужби, Полуполтінних – житель тимчасово окупованої частини території Луганщини, який у 2014 році приєднався до підконтрольних Росії незаконних збройних формувань.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Полуполтінних у складі окупаційних угруповань російських військ брав участь у боях на сході України.

Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення вимог статей 4, 13, 14, 15 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949, якою забороняється будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні, і створюють серйозну загрозу здоров’ю військовополоненого, який перебуває під її охороною, вчинене групою осіб).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.