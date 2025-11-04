Європейський Союз пообіцяв Україні екстрену енергетичну допомогу на зимовий період, президент Володимир Зеленський оголосив про збільшення виробництва дронів-перехоплювачів, а Ірландія змінила правила проживання українських переселенців у державному житлі.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 4 листопада — у добірці Фактів ICTV.

Вибухи на Дніпропетровщині

Уночі 4 листопада російські війська завдали комбінованого удару по громадах Дніпропетровської області.

Найсильніше постраждав Синельниківський район, де ворог атакував ракетами та дронами Миколаївську громаду.

За словами голови обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, унаслідок вибухів сталися пожежі — загорілися кафе та приватний будинок.

Пошкоджені 12 осель і кілька автомобілів. Загинула 65-річна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення, серед них — двоє дітей віком п’ять та 15 років.

Окрім того, ворог вдарив по Васильківській громаді керованою авіабомбою, де пошкоджено автомобілі місцевих жителів.

Обстріли тривали й у Нікопольському районі — по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах противник бив безпілотниками, РСЗВ та артилерією.

Там постраждали троє працівників екстреної медицини, пошкоджено машину швидкої.

У Павлоградському районі фіксували пошкодження інфраструктури, тоді як інші громади області ніч провели без обстрілів.

ЄС підтримає Україну цієї зими

Європейський Союз надасть Україні екстрену енергетичну допомогу, щоб допомогти пройти зимовий період.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з Володимиром Зеленським.

Вона запевнила, що Україна не залишиться сам на сам із зимовими викликами, а також зазначила, що Єврокомісія працює над забезпеченням стійкої фінансової підтримки для нашої держави.

За словами фон дер Ляєн, 4 листопада Єврокомісія ухвалить новий пакет розширення, який “зазначить надзвичайну відданість України європейському шляху протягом останнього року.

Зеленський про виробництво дронів-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до кінця листопада в Україні планують налагодити виробництво 600–800 дронів-перехоплювачів щодня.

За його словами, ці темпи будуть збережені, якщо не відбудеться нових атак по оборонних підприємствах.

Глава держави наголосив, що попри попередні удари по заводах, усі вони вже відновили роботу, і Україна не втратила жодного виду далекобійної зброї.

Також Зеленський повідомив, що країна розвиває власне ракетне виробництво — зокрема, активно застосовуються ракети типів Фламінго та Нептун, а низку нових моделей — Паляниця, Пекло та Рута — поки що не розкривають детально.

Ірландія змінює правила проживання українців

Уряд Ірландії скоротив термін перебування новоприбулих українців у державному житлі — тепер він становитиме 30 днів замість 90.

Таке рішення ухвалили, щоб уникнути дефіциту місць для розміщення, який може настати вже цього місяця.

Крім того, для українців, які мають роботу, буде запроваджено щотижневу плату за проживання у державному житлі.

Її розмір коливатиметься від €15 до €238 на тиждень залежно від рівня доходу.

За даними ірландського уряду, від початку повномасштабної війни до країни прибули понад 100 тис. українців, з яких близько 80 тис. досі залишаються на території Ірландії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 350-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

