Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.

Атака на шахту ДТЕК на Дніпропетровщині: що відомо

У Дніпропетровській області Росія знову атакувала шахту ДТЕК.

Як повідомило ДТЕК, під час російського обстрілу під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто не постраждав.

ДТЕК нагадує, що за останні 2 місяці це вже 7 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК.

Нагадаємо, що у неділю, 19 жовтня, ворог обстріляв шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під землею перебувало 192 співробітника шахти. Всіх шахтарів ДТЕК вдалося підняти на поверхню, ніхто не постраждав.

Також у понеділок, 20 жовтня, Росія вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК у Дніпропетровській області.

До цього 8 жовтня, російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під атаку опинилась теплоелектростанція ДТЕК.

Того ж дня РФ завдала другогу удару по об’єкту ДТЕК за добу, внаслідок чого обладнання вийшло з ладу. Під атакою опинилась фабрика на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 340-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

