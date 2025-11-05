Серія вибухів у Кам’янському (Дніпропетровська область) пролунала у ніч на четвер, 6 листопада, під час дронової атаки.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві ЗМІ.

Вибухи у Кам’янському сьогодні, 6 листопада

Вибухи у Кам’янському пролунали після сповіщень про загрозу ворожих дронів від Повітряних сил ЗСУ.

Зараз дивляться

Кілька груп безпілотників фіксувалися на півночі та в центрі Дніпропетровщини. Вони летіли курсом на міста Дніпро і Кам’янське.

Згодом у Кам’янському було чутно серію вибухів.

Про наслідки ворожої атаки місцева влада наразі не повідомляла.

Останні атаки РФ на Дніпропетровщину

За час повномасштабної війни війська РФ неодноразово обстрілювали Дніпропетровщину дронами та ракетами.

Зокрема, у ніч на 4 листопада вибухи лунали в Синельниківському районі. Ворог атакував ракетою й дронами село Миколаївка, внаслідок чого спалахнули пожежі. Загинула жінка, ще восьмеро людей постраждали, серед них діти.

2 листопада окупанти атакували дронами Павлоград. Під ударом були приватне підприємство, транспортні засоби та господарські споруди. Загинув чоловік, серед постраждалих була 8-річна дівчинка.

1 листопада агресор завдав ракетного удару по місцю базування українських військових на Дніпропетровщині. Відомо, що є загиблі та поранені, однак їхня кількість офіційно не озвучувалася.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.