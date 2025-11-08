Вибухи в Горішніх Плавнях на Полтавщині прогриміли вночі 8 листопада, коли ворог атакував енергетичну інфраструктуру міста.

Про це повідомила Горішньоплавнівська міська рада у Facebook.

Вибухи в Горішніх Плавнях 8 листопада: що відомо

За наявною інформацією, ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки місто повністю знеструмлено.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:

постачання води,

водовідведення,

теплової енергії.

Після повідомлення про вибухи в Горішніх Плавнях місто перейшло у режим надзвичайної ситуації.

За неофіційною інформацією Укренерго, пошкодження енергооб’єктів, від яких було живлене місто Горішні Плавні, важкі.

Швидке відновлення електропостачання наразі не очікується.

Спеціалісти працюють над з’ясуванням технічних проблем та можливостей проведення ремонтних робіт.

Міська рада просить зберігати спокій, берегти заряд пристроїв та економно використовувати ресурси.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.



