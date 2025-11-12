11 листопада на шахті Інгульська у Кіровоградській області сталася надзвичайна ситуація: у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту.

На шахті Інгульська сталося затоплення

На шахті СхідГЗК тривають аварійно-рятувальні роботи через надзвичайну ситуацію, повідомило Міненерго.

– 11 листопада на шахті Інгульська ДП Східний гірничо-збагачувальний комбінат (ДП СхідГЗК) сталася надзвичайна ситуація – у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонта, – йдеться у повідомленні.

На аварійній дільниці перебували чотири працівника ПП Світекс, двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля іще двох станом на 14:00 12 листопада залишається невідомою.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська СхідГЗК.

Відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія.

