Під час нічної атаки на Україну 19 травня російські війська застосували 209 ударних безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 19 травня: що відомо

Уночі проти 19 травня (з 18:00 18 травня) противник атакував 209 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із районів російських Орла, Курська, Брянська, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованої Донецької області та Гвардійського, що в поки що захопленому Криму.

Зараз дивляться

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 19 травня сили ППО збили або приглушили 180 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на п’яти локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Ізмаїл Одеської області ударними безпілотниками.

За словами Олега Кіпера, в Ізмаїльському районі один із дронів влучив у будівлю складу. Унаслідок удару були пошкоджені покрівля та вікна, після чого спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

В оперативному штабі Ізмаїльської РДА уточнили, що під час атаки були пошкоджені об’єкти портової інфраструктури.

За попередніми даними, постраждалих унаслідок атаки на Ізмаїл немає.

Крім того, на світанку 19 травня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

За словами Ігоря Терехова, перший дрон атакував Новобаварський район близько 05:00. Згодом у цьому ж районі зафіксували ще одне влучання.

Після ударів загорілися приватні житлові будинки. Пізніше міський голова уточнив, що внаслідок атаки горіли два приватні будинки, а ще понад десять осель були пошкоджені.

За попередніми даними, унаслідок двох ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, серед них — 73-річна жінка, яка дістала гостру реакцію на стрес.

Також пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка.