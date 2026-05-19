Минулого тижня під час переговорів із Дональдом Трампом лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що президент РФ Володимир Путін може пошкодувати про своє повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Сі Цзіньпін заявив, що Путін може пошкодувати про війну в Україні

Як повідомили виданню FT джерела, лідер Китаю зробив ці заяви під час переговорів, які торкнулися України і включали в себе пропозицію Трампа про співпрацю трьох лідерів проти Міжнародного кримінального суду.

Видання пише, що коментарі Сі Цзіньпіна з приводу рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну “зайшли далі, ніж у минулому”.

Інший співрозмовник видання, знайомий із зустрічами Сі Цзіньпіна з колишнім президентом Джо Байденом, сказав, що, хоча лідери провели “відверті та прямі” бесіди про Росію та Україну, Сі Цзіньпін не давав оцінки Путіну та війні.

Нагадаємо, що 14 травня Дональд Трамп і Сі Цзіньпін провели переговори у Пекіні, під час яких сторони обговорили Тайвань, тиск на Іран і торгівля.

Наступного дня Дональд Трамп розповів, що під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном також обговорив питання війни Росії проти України. За його словами, обидві держави прагнуть вирішення цього питання, та висловив упевненість у проведенні мирних переговорів, попри нещодавні серйозні удари, яких зазнала Україна.

Водночас головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що Китай може підштовхнути Росію, яка нині перебуває в недостатньо сильній позиції, сісти за стіл переговорів.

