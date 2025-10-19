Росія масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.

Атака шахти ДТЕК на Дніпропетровщині 19 жовтня

Напередодні старту опалювального сезону РФ знову вдарила по українській енергетиці, атакувавши шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.

Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню.

Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці, повідомив ДТЕК.

Нагадаємо, що 8 жовтня, російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під атаку опинилась теплоелектростанція ДТЕК.

У результаті російської атаки серйозно пошкоджено обладнання станції та поранені співробітники.

Того ж дня РФ завдала другогу удару по об’єкту ДТЕК за добу, внаслідок чого обладнання вийшло з ладу. Під атакою опинилась фабрика на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.

12 жовтня РФ атакувала підстанцію в Бориспільському районі, були поранені працівники ДТЕК.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

