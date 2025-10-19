Під землею було 192 робітники: РФ масовано вдарила по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині
Росія масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині.
Атака шахти ДТЕК на Дніпропетровщині 19 жовтня
Напередодні старту опалювального сезону РФ знову вдарила по українській енергетиці, атакувавши шахту ДТЕК у Дніпропетровській області.
Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню.
Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці, повідомив ДТЕК.
Нагадаємо, що 8 жовтня, російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під атаку опинилась теплоелектростанція ДТЕК.
У результаті російської атаки серйозно пошкоджено обладнання станції та поранені співробітники.
Того ж дня РФ завдала другогу удару по об’єкту ДТЕК за добу, внаслідок чого обладнання вийшло з ладу. Під атакою опинилась фабрика на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.
12 жовтня РФ атакувала підстанцію в Бориспільському районі, були поранені працівники ДТЕК.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.