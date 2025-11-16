Протягом тижня, що минає, росіяни запустили по Україні близько 1000 ударних дронів, майже 980 керованих авіаційних бомб та 36 ракет різних типів.

Про це 16 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну

За словами президента України, під час нічної атаки по Україні було запущено понад 170 дронів, із яких щонайменше половина – Шахеди.

Найбільше ударів зафіксовано у Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

Наразі в цих регіонах тривають відновлювальні роботи, працюють рятувальники та аварійні служби.

Зеленський зазначив, що кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту: системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі.

— Ми активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту, підготували нові сильні домовленості з Європою, щоб суттєво зміцнити наш захист неба, нашу стійкість і дипломатію, – повідомив президент.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Зокрема, унаслідок атаки зруйновану сонячну електростанцію.

