У школі №13 на Сихові у Львові сьогодні стався інцидент зі стріляниною. Конфлікт, який спершу розгорівся між батьками учнів під час зустрічі в кабінеті директора, вийшов за межі приміщення і завершився застосуванням зброї.

Про подію повідомили директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк та поліція Львівської області.

Стрілянина біля школи у Львові: що відомо

За попередніми даними, суперечка між двома чоловіками почалася у школі під час обговорення поведінки їхніх дітей, які навчаються в одному класі.

Зараз дивляться

У дискусії також брали участь директор навчального закладу та соціальний працівник, однак домовитися батькам так і не вдалося.

Вже на подвір’ї суперечка переросла у бійку.

Під час сутички один із чоловіків дістав пневматичний (травматичний) пістолет і здійснив приблизно чотири постріли.

Кулі влучили в іншого батька — він отримав поранення в живіт та ногу. Учні та працівники школи не постраждали.

На місце події оперативно прибув інспектор Служби охорони безпеки, який втрутився в бійку, відібрав зброю й викликав медиків. Обидва учасники конфлікту звернулися по медичну допомогу.

Постраждалого госпіталізували.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство із застосуванням зброї.

Правоохоронці встановлюють детальні обставини інциденту та з’ясовують, чи мала зброя законні підстави для зберігання й використання.

Директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк різко засудив інцидент, підкресливши неприпустимість застосування сили, тим паче зброї, на території навчальних закладів.

— Будь-які прояви агресії — особливо ті, що загрожують життю або емоційній безпеці дітей — є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність, — наголосив він.

Також директор закликав утримуватися від поширення неперевірених чуток і орієнтуватися лише на офіційні повідомлення.

Фото: Львівська міська рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.