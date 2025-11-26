Уночі проти 26 листопада Україна пережила нову хвилю атак.

Найбільш інтенсивні удари зафіксовані в Запоріжжі, де безпілотники спричинили масштабні руйнування житлових будинків, підприємств та об’єктів міської інфраструктури.

Також російська ракета влучила в передмістя Харкова.

Паралельно повідомляється про нічну атаку дронів у російських Чебоксарах, де вибухи пролунали поблизу промислового об’єкта, імовірно заводу ВНИИР.

На цьому тлі триває активний дипломатичний процес щодо американської мирної ініціативи.

У Вашингтоні підтверджують підготовку поїздки спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви, а президент США Дональд Трамп заявляє про відсутність будь-яких дедлайнів та скорочення переліку пунктів майбутньої рамкової угоди.

Додаткової напруги ситуації додає скандал навколо розмови Віткоффа з представником Кремля і реакція Трампа на це.

Детальніше про події вечора 25 листопада та ночі 26 листопада — у добірці Фактів ICTV.

Атака на Запоріжжя

Увечері 25 листопада пролунала серія потужних вибухів у Запоріжжі.

Близько 22:20 в місті зафіксували перші удари, після того, як керівник обласної адміністрації Іван Федоров попередив про наближення ворожих ударних дронів.

Один із дронів поцілив у багатоповерхівку, де пожежа швидко охопила кілька поверхів.

Пізніше стало зрозуміло, що руйнування зафіксовано в різних частинах міста: пошкоджено низку багатоквартирних будинків, постраждали гуртожиток і кілька приватних осель.

Вогонь також спалахнув на території одного з місцевих підприємств, а в окремих районах постраждали комерційні приміщення, зокрема магазин та автозаправна станція.

Наразі відомо про 19 постраждалих.

Вибухи в передмісті Харкова

Увечері 25 листопада Росія завдала ракетного удару по передмістю Харкова.

За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, наслідки влучання уточнюються.

Станом на ранок дані про поранених чи загиблих не надходили.

Атака на Чебоксари у РФ

Уночі проти 26 листопада невідомі дрони атакували російські Чебоксари.

Близько 02:40 в місті та поблизу села Лапсари чули вибухи. З’явилися перші кадри ударів по одному з об’єктів, імовірно військовому заводу ВНИИР.

Глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв підтвердив атаку та повідомив про евакуацію населення.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Віткофф поїде до Москви

Президент США Дональд Трамп уточнив, що його спецпредставник Стів Віткофф вирушить до Москви наступного тижня для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним щодо мирної угоди.

За словами Трампа, до поїздки, імовірно, може долучитися його зять Джаред Кушнер, який раніше брав участь у підготовці мирного плану в Женеві.

Президент США зазначив, що точно не знає про участь Кушнера, проте підтвердив його залученість до процесу як досвідченої особи.

Заява Трампа щодо дедлайнів мирної угоди

Трамп заперечив, що встановлював будь-який дедлайн для укладення угоди між Україною та РФ.

За його словами, для нього єдиний дедлайн – коли все закінчиться. Президент зазначив, що сторони, які воюють, втомилися і втрати занадто великі.

Трамп також уточнив, що раніше згадувані 28 пунктів мирного плану були концепцією, яка вже скорочена приблизно до 22 пунктів.

Розмова Віткоффа з представником Кремля

Bloomberg оприлюднив розшифровку бесіди між Стівом Віткоффом і помічником Путіна Юрієм Ушаковим, у якій представник США нібито радив, як Кремлю краще представити свої ідеї Трампу.

У розмові йшлося про:

необхідність підготувати Путіна до дзвінка Трампу;

згадки про бажання Росії до миру;

натяки щодо потенційних умов угоди (зокрема Донецьк і можливі територіальні обміни).

Згодом дійсно відбувся дзвінок Путіна й Трампа, після якого президент США заявив про готовність зустрітися з російським лідером у Будапешті.

Трамп відреагував на новини про цю розмову, заявивши, що в діях Віткоффа немає нічого незвичного.

За його словами, це нормальна робота переговорника:

— Потрібно продавати позицію обом сторонам. Він може говорити те саме і Україні, – сказав американський лідер.

Президент зазначив, що запис не чув, але описане схоже на стандартну дипломатичну практику.

Європа долучиться до гарантій безпеки для України

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Європа відіграватиме ключову роль у гарантіях безпеки для України, які розглядаються у межах мирного плану США щодо завершення війни.

За його словами, наразі питання гарантій і можливого вступу України до НАТО опрацьовується спільно з європейськими партнерами.

Трамп зазначив, що Європа активно залучена до процесу і зацікавлена у якнайшвидшому завершенні конфлікту, щоб забезпечити стабільність та безпеку в регіоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 372-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

