На Інгульській шахті в Кіровоградській області рятувальники виявили тіло другого гірника, який зник під час аварії два тижні тому. Загалом трагедія забрала життя двох людей.

Аварія на Інгульській шахті: що відомо

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

– Рятувальники виявили тіло другого гірника, який потрапив у пастку внаслідок аварії на шахті 11-го листопада. Після тривалих і надскладних робіт тіло деблокували та наразі підіймають на поверхню, – зазначив Райкович.

Нагадаємо, аварія на урановидобувній шахті Інгульська, що належить державному підприємству Схід ГЗК, сталася 11 листопада близько 14:30.

Тоді близько 3000 м³ пульпи заповнили два горизонти шахти. Двоє працівників вижили, а двоє зникли.

Тіло першого гірника було знайдено 17 листопада, другого – лише зараз.

За словами директора шахти Євгена Хворостовського, загиблі були працівниками підрядної організації з Кривого Рогу.

Як уточнили в Міністерстві енергетики України, другий загиблий 43-річний Володимир Касюк. У загиблого залишилася дружина і донька 11 років.

З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія із спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці.

Поліція проводить розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

