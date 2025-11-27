Аварія на Інгульській шахті: виявлено тіло другого загиблого
- На Інгульській шахті знайшли тіло другого гірника після аварії 11 листопада.
- Під час інциденту двоє працівників вижили, двоє потрапили в пастку пульпи.
- Поліція розслідує порушення правил безпеки на підприємстві.
На Інгульській шахті в Кіровоградській області рятувальники виявили тіло другого гірника, який зник під час аварії два тижні тому. Загалом трагедія забрала життя двох людей.
Аварія на Інгульській шахті: що відомо
Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
– Рятувальники виявили тіло другого гірника, який потрапив у пастку внаслідок аварії на шахті 11-го листопада. Після тривалих і надскладних робіт тіло деблокували та наразі підіймають на поверхню, – зазначив Райкович.
Нагадаємо, аварія на урановидобувній шахті Інгульська, що належить державному підприємству Схід ГЗК, сталася 11 листопада близько 14:30.
Тоді близько 3000 м³ пульпи заповнили два горизонти шахти. Двоє працівників вижили, а двоє зникли.
Тіло першого гірника було знайдено 17 листопада, другого – лише зараз.
За словами директора шахти Євгена Хворостовського, загиблі були працівниками підрядної організації з Кривого Рогу.
Як уточнили в Міністерстві енергетики України, другий загиблий 43-річний Володимир Касюк. У загиблого залишилася дружина і донька 11 років.
З’ясуванням обставин нещасного випадку займається комісія із спеціального розслідування, створена Державною службою з питань праці.
Поліція проводить розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).