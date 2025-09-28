У США нападник вчинив стрілянину і підпал у церкві, є загиблий і поранені
Під час недільної служби в невеликому містечку штату Мічиган США стався збройний напад на церкву.
Озброєний чоловік на автомобілі протаранив будівлю та відкрив стрілянину, повідомляє CNN.
Напад на церкву у США: що відомо
– Щонайменше одна людина загинула, дев’ять інших отримали поранення внаслідок стрілянини в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів у Гранд-Бланку, штат Мічиган, – зазначається у повідомленні.
За даними поліції, нападник в’їхав машиною у фасад церкви саме під час служби, а потім почав стріляти по вірянах.
Після цього він підпалив приміщення, спалахнула масштабна пожежа. Правоохоронці не виключають, що кількість загиблих може зрости.
На місце події негайно прибули офіцери. Вони вступили у перестрілку з чоловіком і вбили його. Стрільцем виявився 40-річний мешканець Мічигану.
Місто Гранд Бланк, де сталася трагедія, розташований у передмісті Флінта, приблизно за годину їзди від Детройта.
Нагадаємо, нещодавно у Далласі (штат Техас), унаслідок обстрілу польового офісу Імміграційної та митної служби (ICE) загинула людина, ще двоє отримали поранення та були госпіталізовані.
У кінці серпня у Міннеаполісі невідомий влаштував стрілянину у католицькій школі Annunciation.
Загинули двоє дітей 8 та 10 років, 17 людей отримали поранення. Нападник застрелився.