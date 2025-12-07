Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову хвилю обстрілів з боку Росії, яка продовжує атакувати мирні міста та інфраструктуру країни.

Про це йдеться у заяві на сторінці президента у Telegram.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За словами українського лідера, лише за цей тиждень російські війська випустили понад 1 600 ударних дронів, близько 1 200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів.

Основними цілями залишаються об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, що забезпечують нормальне життя громадян.

Зеленський наголосив, що під час сьогоднішньої нічної атаки було зафіксовано понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, внаслідок яких постраждали сім областей України.

Відомо, що унаслідок атаки на унаслідок атаки у Слов’янську та на Чернігівщині є загиблі.

Президент зазначив, що Україна продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами для посилення оборони та збільшення кількості систем ППО.

— Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше, – написав Зеленський.

Нагадаємо, що зранку 7 грудня пролунали вибухи у Запорізькому районі.

Унаслідок атаки КАБами в регіоні пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та лінії електропередачі.

