Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 153 безпілотники.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, почалася з 18:00 14 грудня.

З того часу окупанти запустили 153 ударних безпілотники типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (із районів російських Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, Міллєрово, Шаталово, а також із мису Чауда та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму).

Близько 90 із застосованих ворогом дронів, зауважують оборонці неба, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України станом на 09:00 15 грудня збили/приглушили 133 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Атака триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 391-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

