Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 153 беспилотника.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась с 18:00 14 декабря.

С того времени оккупанты запустили 153 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера и дронов других типов (из районов российских Орла, Курска, Приморско-Ахтарска, Миллерово, Шаталово, а также с мыса Чауда и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму).

Около 90 из примененных врагом дронов, отмечают защитники неба, составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 15 декабря сбили/подавили 133 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 10 локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 391-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

