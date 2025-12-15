Події ночі 15 грудня: мирні переговори в Берліні та удари дронами по Росії
Уночі проти 15 грудня відбулася низка подій — від активних мирних переговорів у Берліні до нових атак дронів у Росії та резонансних подій за кордоном.
Зокрема, стало відомо про “значний прогрес” у переговорах між Україною та США та з’явилися заяви лідерів Європи щодо перспектив миру.
Детальніше про ключові події ночі — у добірці від Фактів ICTV.
Мирні переговори України та США
Україна та міжнародні партнери перебувають в активній фазі мирних переговорів.
Консультації між українською та американською делегаціями, які тривали понад п’ять годин у Берліні 14 грудня продовжаться сьогодні, 15 грудня.
Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нині світ опинився в критичному моменті мирного процесу та водночас — ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.
За його словами, сторони працюють одразу над трьома ключовими напрямами: рамковим 20-пунктним планом миру, гарантіями безпеки для України та планом її післявоєнного відновлення спільно з США та європейськими партнерами.
Водночас спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес у переговорах у Берліні.
За його словами, відбулися глибокі дискусії щодо мирного плану, економічних програм та інших принципових питань, а сторони домовилися продовжити переговори вже наступного дня.
Застава для Анни Скороход
За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн.
Адвокат підтвердив, що заставу внесли треті особи, не пов’язані з депутаткою.
Захист уже оскаржив запобіжний захід і просить суд зменшити суму застави та зняти електронний браслет.
15 грудня Вищий антикорупційний суд розглядатиме питання арешту майна депутатки.
Атаки дронів у Росії
Уночі проти 15 грудня російські регіони знову зазнали атак безпілотників.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, 15 дронів летіли у напрямку столиці, всі цілі нібито були збиті протиповітряною обороною.
На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.
Крім того, у Бєлгороді зафіксовано влучання в ТЕЦ Луч.
Місцева влада повідомила про ураження інженерної інфраструктури та перебої зі світлом у кількох районах міста.
Під час стрілянини в Сіднеї загинув емігрант з України
Під час стрілянини на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинув емігрант з України, який намагався врятувати свою дружину.
Напад стався під час святкування Хануки — двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь по людях.
Загалом загинули 16 осіб, ще кілька зазнали поранень, серед них — поліцейські.
Правоохоронці повідомили, що стрілянину влаштували батько й син, напад кваліфікували як цілеспрямований антисемітський теракт.
Прощання зі Степаном Гігою
У Львові до 23:00 14 грудня тривало прощання з народним артистом України Степаном Гігою.
Церемонія відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися з легендарним співаком прийшли рідні, колеги та люди з різних регіонів України.
Львів’яни зазначали, що зі Степаном Гігою йде ціла епоха, а його творчість назавжди залишиться частиною української культурної спадщини.
Сьогодні о 14:00 відбудеться чин похорону в Гарнізонному храмі, а орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.
Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 391-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.