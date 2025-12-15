Уночі проти 15 грудня відбулася низка подій — від активних мирних переговорів у Берліні до нових атак дронів у Росії та резонансних подій за кордоном.

Зокрема, стало відомо про “значний прогрес” у переговорах між Україною та США та з’явилися заяви лідерів Європи щодо перспектив миру.

Детальніше про ключові події ночі — у добірці від Фактів ICTV.

Мирні переговори України та США

Україна та міжнародні партнери перебувають в активній фазі мирних переговорів.

Консультації між українською та американською делегаціями, які тривали понад п’ять годин у Берліні 14 грудня продовжаться сьогодні, 15 грудня.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нині світ опинився в критичному моменті мирного процесу та водночас — ближче до мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.

За його словами, сторони працюють одразу над трьома ключовими напрямами: рамковим 20-пунктним планом миру, гарантіями безпеки для України та планом її післявоєнного відновлення спільно з США та європейськими партнерами.

Водночас спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес у переговорах у Берліні.

За його словами, відбулися глибокі дискусії щодо мирного плану, економічних програм та інших принципових питань, а сторони домовилися продовжити переговори вже наступного дня.

Застава для Анни Скороход

За народну депутатку Анну Скороход внесли заставу в розмірі 3 млн 28 тис. грн.

Адвокат підтвердив, що заставу внесли треті особи, не пов’язані з депутаткою.

Захист уже оскаржив запобіжний захід і просить суд зменшити суму застави та зняти електронний браслет.

15 грудня Вищий антикорупційний суд розглядатиме питання арешту майна депутатки.

Атаки дронів у Росії

Уночі проти 15 грудня російські регіони знову зазнали атак безпілотників.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, 15 дронів летіли у напрямку столиці, всі цілі нібито були збиті протиповітряною обороною.

На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Крім того, у Бєлгороді зафіксовано влучання в ТЕЦ Луч.

Місцева влада повідомила про ураження інженерної інфраструктури та перебої зі світлом у кількох районах міста.

Під час стрілянини в Сіднеї загинув емігрант з України

Під час стрілянини на пляжі Бонді-Біч у Сіднеї загинув емігрант з України, який намагався врятувати свою дружину.

Напад стався під час святкування Хануки — двоє озброєних чоловіків відкрили вогонь по людях.

Загалом загинули 16 осіб, ще кілька зазнали поранень, серед них — поліцейські.

Правоохоронці повідомили, що стрілянину влаштували батько й син, напад кваліфікували як цілеспрямований антисемітський теракт.

Прощання зі Степаном Гігою

У Львові до 23:00 14 грудня тривало прощання з народним артистом України Степаном Гігою.

Церемонія відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися з легендарним співаком прийшли рідні, колеги та люди з різних регіонів України.

Львів’яни зазначали, що зі Степаном Гігою йде ціла епоха, а його творчість назавжди залишиться частиною української культурної спадщини.

Сьогодні о 14:00 відбудеться чин похорону в Гарнізонному храмі, а орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.

Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 391-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

