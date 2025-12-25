У Дніпрі напали з ножем на двох працівників територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Про це йдеться у повідомленні Поліції Дніпропетровської області 25 грудня.

Напад на працівників ТЦК у Дніпрі

За інформацією правоохоронців, 25 грудня о 14:40 на вулиці Калиновій у Дніпрі під час проведення заходів оповіщення чоловік спричинив ножові поранення двом працівникам ТЦК.

Як зазначається, постраждалих військовослужбовців госпіталізували до лікарні.

У поліції стверджують, що один із працівників здійснив декілька пострілів у повітря, щоб затримати нападника.

За даними правоохоронців, зараз тривають першочергові слідчі дії. На місці працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського районного управління поліції №2.

Прокуратура про напад на представників ТЦК у Дніпрі

В Офісі генерального прокурора розповіли, що розпочато кримінальне провадження за фактом поранення представників Амур-Нижньодніпровського ТЦК і СП у Дніпрі 25 грудня.

За попередньою інформацією, 42-річний житель завдав ножових поранень двом військовослужбовцям під час заходів оповіщення населення щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. На місці події вилучено ніж, яким він поранив представників ТЦК.

Наразі розпочато провадження за фактом умисного заподіяння легких та тяжких тілесних ушкоджень службовій особі, яка виконує громадський обов’язок, у зв’язку з її службовою діяльністю (ч.ч. 2, 3 ст. 350 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

24 грудня у Рівненській області чоловік застосував проти працівника ТЦК і СП лом, внаслідок чого той дістав тяжкі травми.

Згідно з попередніми даними, водій автівки відмовився надати документи патрульним і намагався переховатися на території ФОП.

Група цивільних осіб почала перешкоджати поліції та працівникам ТЦК, вдаючись до штовханини, лайки та кидання палиць.

Під час сутички один із чоловіків ударив військовослужбовця металевим ломом, спричинивши перелом ребра та тяжкі забої легень.

