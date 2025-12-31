Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Одещині згоріла вантажівка Нової пошти зі 110 посилками внаслідок атаки РФ
Головне
- Уночі 31 грудня під час атаки на Одещину уламки дрона впали на сортувальний термінал Нової пошти.
- Згоріла вантажівка із посилками.
- Нова пошта зв'язується із клієнтами для відшкодування вартості посилок.
Під час атаки ворожих дронів на Одещину загорівся вантажний автомобіль Нової пошти, в якому було 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн.
Про це повідомляє Нова пошта у Telegram-каналі.
Атака на сортувальний термінал Нової пошти
Вночі уламки російського дрону впали на територію сортувального термінала Нової пошти.
Всі працівники перебували в укритті, а тому, на щастя, ніхто не постраждав. Втім, загорівся причеп вантажного автомобіля, в якому знаходилось 110 посилок. На жаль, всі посилки згоріли.
Нова пошта компенсує втрату відправлень.