Під час атаки ворожих дронів на Одещину загорівся вантажний автомобіль Нової пошти, в якому було 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн.

Про це повідомляє Нова пошта у Telegram-каналі.

Атака на сортувальний термінал Нової пошти

Вночі уламки російського дрону впали на територію сортувального термінала Нової пошти.

Всі працівники перебували в укритті, а тому, на щастя, ніхто не постраждав. Втім, загорівся причеп вантажного автомобіля, в якому знаходилось 110 посилок. На жаль, всі посилки згоріли.

Нова пошта компенсує втрату відправлень.