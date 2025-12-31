Вночі 31 грудня російські дрони масовано атакували Одеську область й саму Одесу. На жаль, є пошкодження житлової інфраструктури та постраждалі.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нічна атака на Одесу 31 грудня

За його словами, вночі ворожі дрони атакували житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

В Одесі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено фасади та вікна кількох житлових багатоповерхівок. В одному з будинків через атаку загорілися квартири. Також горіли цивільні автомобілі.

Згодом керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п’ятеро людей: двоє дорослих та троє дітей.

У частині Одеси наразі відсутнє світло.

— На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання, — наголосив Сергій Лисак.

На місцях пошкоджень працюють комунальні служби та оперативні штаби. Мешканці можуть отримати допомогу й консультації, зокрема щодо оформлення документів для отримання компенсацій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 407-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер/ОВА