Вибухи у Львові пролунали уночі з 8 на 9 січня. Місто ймовірно перебуває під атакою Шахедів.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Вибухи у Львові 8 січня: які наслідки

– У Львові чути вибухи! Всі в укриття, – написав Садовий.

Тривогу на Львівщині оголосили у четвер, о 23.37.

За словами Садового, після оголошення тривоги у Львові було чути серію вибухів.

– Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами, – зазначив він.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що на Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про можливий новий російський масований удар цієї ночі.

Він закликав українців звертати увагу на сигнали повітряної тривоги сьогодні і завтра та за необхідності спускатися в укриття.

Також про загрозу удару по Україні найближчими днями попередило 8 січня посольство США.

– Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів, – ідеться в повідомленні.