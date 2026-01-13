Росія дроном атакувала залізницю у Донецькій області, у результаті обстрілу поранення отримало двоє працівників Укрзалізниці.

Атака РФ на залізницю у Донецькій області

Як повідомив у Facebook голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський, через чергову атаку РФ поранено двох залізничників на Донеччині – машиніст та оглядачка вагонів.

– Стан стабільний, надається медична допомога в лікарні. БпЛА не підхопили засоби моніторингу, але обидва були із службовими захисними засобами – це суттєво допомогло, – повідомив він.

Крім того, Перцовський зазначив, що локомотив також був оснащений додатковим захистом, що допомогло зменшити ступінь ураження машиніста.

Зараз дивляться

Зазначається, що залізничники виконували суто цивільну місію із переміщення енергетичного обладнання.

За його словами, черговий підступний прицільний удар по трудівниках-залізничниках, чергова спроба залякати Донеччину.

– Максимально підтримаємо колег, зробимо все можливе для швидкого одужання, – додав голова правління АТ Укрзалізниця.

До речі, у ніч проти 26 грудня Росія завдала ударів по території станції Ковель Львівської залізниці.

Варто зазначити, що РФ системно намагається знищити логістику України, завдаючи ударів по транспортній та портовій інфраструктурі.