РФ стабільно виводить кораблі у море для ударів по Україні: у ВМС розповіли про частоту
- РФ два-три рази на місяць виводить у море свої кораблі для пусків ракет, каже речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
- Водночас на початку цього року було помічено високу активність РФ у морі.
- Так, за словами Дмитра Плетенчука, було помічено два надводні кораблі та підводний човен, чого давно вже не фіксували.
Щомісяця в середньому два-три рази російські кораблі виходять у море та здійснюють пуски ракет по Україні.
Як часто кораблі РФ виходять у море для пусків ракет
В ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Росія незмінно два-три рази на місяць виводить свої кораблі.
– У цьому році на початку було застосування доволі масове, були два надводні кораблі і підводний човен, що вже давно ми не бачили. Кількість ракет, відповідно, була теж більша, ніж зазвичай, але загальна тенденція залишається незмінною, – зазначив речник ВМС.
Плетенчук повідомив, що в середньому РФ здійснює кілька залпів на місяць, в більшості випадків під час масштабних комбінованих ракетно-дронових атак.
Нагадаємо, що пперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 Варшавянка у порту Новоросійська. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр.
Водночас раніше Дмитро Плетенчук повідомляв, що РФ боїться виводити кораблі в Азовське море через великі ризики бути ураженими. Водночас російському флоту немає де перебувати там – і в плані базування, і в плані навігації.
Наразі вся територія Азовського моря під нашим вогневим контролем.
Фото: Сили оборони Півдня