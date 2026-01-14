Щомісяця в середньому два-три рази російські кораблі виходять у море та здійснюють пуски ракет по Україні.

Як часто кораблі РФ виходять у море для пусків ракет

В ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Росія незмінно два-три рази на місяць виводить свої кораблі.

– У цьому році на початку було застосування доволі масове, були два надводні кораблі і підводний човен, що вже давно ми не бачили. Кількість ракет, відповідно, була теж більша, ніж зазвичай, але загальна тенденція залишається незмінною, – зазначив речник ВМС.

Плетенчук повідомив, що в середньому РФ здійснює кілька залпів на місяць, в більшості випадків під час масштабних комбінованих ракетно-дронових атак.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що пперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 Варшавянка у порту Новоросійська. На його борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет Калібр.

Водночас раніше Дмитро Плетенчук повідомляв, що РФ боїться виводити кораблі в Азовське море через великі ризики бути ураженими. Водночас російському флоту немає де перебувати там – і в плані базування, і в плані навігації.

Наразі вся територія Азовського моря під нашим вогневим контролем.

Фото: Сили оборони Півдня