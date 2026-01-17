Уночі проти 17 січня (з 18:00 16 січня) Росія здійснила чергову атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 17 січня: що відомо

Під час нічної атаки противник застосував 115 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів.

Зараз дивляться

Запуски здійснювалися з напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Донецьк — ТОТ України.

Близько 75 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих дронів (уламки) — на двох локаціях.

Зокрема на світанку 17 січня вибухи пролунали і в Запоріжжі — місто атакували ворожі ударні безпілотники.

Унаслідок атаки ворожий дрон влучив в об’єкт інфраструктури, де виникла пожежа.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака триває — в повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

Громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.