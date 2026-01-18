Вночі російський ворог знову завдав удару по півдню Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака дронів на Одещину вночі 18 січня: що відомо

За словами Олега Кіпера, внаслідок влучань дронів загорівся обʼєкт енергетичної інфраструктури. Вибухами пошкоджено виробничу будівлю та легковий автомобіль.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. На місці продовжують працювати відповідні служби.

Нагадаємо, що з учорашнього вечора росіяни атакували Україні 201 дроном. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 167 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на двох локаціях.

Вночі 31 грудня росіяни обстріляли енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області. У ДТЕК тоді розповіли, що впродовж грудня росіяни значно пошкодили 10 підстанцій в Одеській області. Всього ж від початку року під атаки РФ потрапило 25 енергооб’єктів області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

