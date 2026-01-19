У Запоріжжі жінка викинула з 9-го поверху дитину та стрибнула сама
- У Запоріжжі зранку жінка викинула з вікна 8-річну доньку та стрибнула слідом.
- Обох постраждалих госпіталізували, на місці працюють правоохоронці.
- Дитина перебуває у вкрай важкому стані в операційній.
Сьогодні, 19 січня, в Олександрівському районі Запоріжжя мати з донькою вистрибнули з вікна квартири на дев’ятому поверсі.
Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Падіння з вікна у Запоріжжі
За даними правоохоронців, о 09:39 від лікарів швидкої надійшло повідомлення про інцидент.
Попередньо, жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом. Обоє постраждалих у лікарні, на місці події працюють поліціянти.
Вирішується питання правової кваліфікації події.
Водночас Суспільне. Запоріжжя із посиланням на директорку однієї з лікарень Запоріжжя Ірину Кулеш повідомило, що 8-річна дівчинка перебуває у вкрай важкому стані.
У дитини тупа травма живота та грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом лівого плеча, забій м’яких тканин лівої кінцівки та переохолодження.
– Дитина зараз в операційній, проводяться оперативні втручання. Зі слів персоналу швидкої допомоги, мати викинула дитину з 9-го поверху і згодом вистрибнула сама, – повідомила директорка лікарні.