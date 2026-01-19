Сьогодні, 19 січня, в Олександрівському районі Запоріжжя мати з донькою вистрибнули з вікна квартири на дев’ятому поверсі.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Падіння з вікна у Запоріжжі

За даними правоохоронців, о 09:39 від лікарів швидкої надійшло повідомлення про інцидент.

Попередньо, жінка викинула з вікна свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом. Обоє постраждалих у лікарні, на місці події працюють поліціянти.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Водночас Суспільне. Запоріжжя із посиланням на директорку однієї з лікарень Запоріжжя Ірину Кулеш повідомило, що 8-річна дівчинка перебуває у вкрай важкому стані.

У дитини тупа травма живота та грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом лівого плеча, забій м’яких тканин лівої кінцівки та переохолодження.

– Дитина зараз в операційній, проводяться оперативні втручання. Зі слів персоналу швидкої допомоги, мати викинула дитину з 9-го поверху і згодом вистрибнула сама, – повідомила директорка лікарні.

Джерело : Нацполіція, Суспільне

